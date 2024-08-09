Каким видят Харьков горожане: благодаря кому и чему, по их мнению, он держится
Большинство харьковчан видит город несокрушимым, чистым и комфортным, а также считает, что он держится благодаря военным, коммунальщикам, спасателям и медикам.
Об этом говорится в исследовании «Харьков — точка притяжения», проведенном в апреле-мае текущего года бюро «Социологист» в рамках конкурса грантов. Всего 605 человек (харьковчан, которые находятся в городе, в Украине и за рубежом, а также ВПЛ) спросили — каким они видят Харьков сейчас. Ответов можно было дать несколько.
70% опрошенных видят Харьков несокрушимым, 52% — чистым и комфортным, 45% — украинским, 44% — поврежденным и разрушенным, 41% — тревожным. Более чем до войны украиноязычным город назвал 31% респондентов, культурным — 26%, опустевшим — 14%.
«Харьковчане, которые сейчас находятся в других областях или за границей, чаще представляют себе сегодняшний Харьков изуродованным, тревожным, разрушенным и опасным. А о чистоте, комфорте и гостеприимстве несколько чаще вспоминают жители, которые сейчас находятся в городе. Но для всех харьковчан, где бы они ни находились, Харьков является несокрушимым и украинским городом», — говорится в исследовании.
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Также респондентов спросили, благодаря кому и чему держится Харьков. 71% назвал военных, 67% — коммунальщиков, 63% — спасателей и медиков. Действия власти выбрали 34% опрошенных, клумбы, фонтаны и благоустройство — 7%.
В опросе приняли участие 605 респондентов. Исследовались четыре целевые группы:
— харьковчане, которые сейчас живут в городе (305 человек);
— ВПЛ, переехавшие в город после 24 февраля 2022 года (100 человек);
— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали из города в пределах Украины (100 человек);
— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу (кроме РФ и Беларуси) (100 человек).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: исследование, опрос, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 21:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство харьковчан видит город несокрушимым, чистым и комфортным, а также считает, что он держится благодаря военным, коммунальщикам, спасателям и медикам.".