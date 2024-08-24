Самые счастливые лица Украины: Харьковщина – в пятерке лидеров (инфографика)

Ко Дню Независимости Украины Telegram-канал UA War Infographics подготовил эксклюзивную инфографику – «как выглядит лицо каждого региона».

«Лицо объединяет важные показатели о состоянии региона: экономическом, гуманитарном и социальном. Наиболее заметная деталь каждого лица – улыбка (уровень благополучия в 2023). Итак, пятерка самых счастливых лиц: Киев, Львовщина, Франковщина, Харьковщина (несмотря на большое количество переселенцев) и Одещина», — говорится в сообщении.

Наименее счастливыми оказались жители Кировоградской, Сумской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

«Лиц Крыма и Севастополя нет из-за отсутствия данных. Донецкая и Луганская область с неполными лицами, потому что не все данные доступны. Мы обязательно подготовим новую версию этой инфографики после победы», – говорится в сообщении.