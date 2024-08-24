Live
  • Сб 24.08.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

Самые счастливые лица Украины: Харьковщина – в пятерке лидеров (инфографика)

Общество 11:26   24.08.2024
Виктория Яковенко
Самые счастливые лица Украины: Харьковщина – в пятерке лидеров (инфографика) Фото: UA War Infographics

Ко Дню Независимости Украины Telegram-канал UA War Infographics подготовил эксклюзивную инфографику – «как выглядит лицо каждого региона».

«Лицо объединяет важные показатели о состоянии региона: экономическом, гуманитарном и социальном. Наиболее заметная деталь каждого лица – улыбка (уровень благополучия в 2023). Итак, пятерка самых счастливых лиц: Киев, Львовщина, Франковщина, Харьковщина (несмотря на большое количество переселенцев) и Одещина», — говорится в сообщении.

Наименее счастливыми оказались жители Кировоградской, Сумской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

«Лиц Крыма и Севастополя нет из-за отсутствия данных. Донецкая и Луганская область с неполными лицами, потому что не все данные доступны. Мы обязательно подготовим новую версию этой инфографики после победы», – говорится в сообщении.

Читайте также: Каким видят Харьков горожане: благодаря кому и чему, по их мнению, он держится

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков и переименование: Терехов о решении ОВА и названиях, что импонируют
Харьков и переименование: Терехов о решении ОВА и названиях, что импонируют
24.08.2024, 10:05
День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)
День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)
23.08.2024, 13:41
Самые счастливые лица Украины: Харьковщина – в пятерке лидеров (инфографика)
Самые счастливые лица Украины: Харьковщина – в пятерке лидеров (инфографика)
24.08.2024, 11:26
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
22.08.2024, 17:02
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54
В Волчанске ВС РФ усиливают штурмовые группы – ОТГВ «Харьков»
В Волчанске ВС РФ усиливают штурмовые группы – ОТГВ «Харьков»
24.08.2024, 12:01

Новости по теме:

19:04
Почти год войны: Харьковщина — лидер в Украине по количеству воздушных тревог
09:34
За сутки в Харьковской области зарегистрировали 4 случая COVID-19, умерли 6 пациентов
10:48
За сутки в Харьковской области от коронавируса скончались 22 пациента (инфографика, карта)
15:35
Как будут ремонтировать харьковскую окружную — инфографика, схема объезда
21:01
Что показали в декларациях о доходах мэры городов (инфографика)

Вы читали новость: «Самые счастливые лица Украины: Харьковщина – в пятерке лидеров (инфографика)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню Независимости Украины Telegram-канал UA War Infographics подготовил эксклюзивную инфографику – «как выглядит лицо каждого региона».".