Як обрати ідеальну платіжну картку для подорожей: поради

Вибір платіжної картки для подорожей за кордон — це важливий етап підготовки до мандрівки. Дізнайтеся, як мінімізувати витрати та забезпечити безпеку своїх фінансів завдяки правильному вибору картки.

Платіжні картки для мандрівників: як вибрати найкращу

Щоб мандрівка пройшла без стресу, важливо правильно підготуватися, зокрема вибрати надійну платіжну картку. Як знайти ту, що дозволить комфортно користуватися фінансовими послугами за кордоном, мінімізуючи витрати та забезпечуючи максимальний захист? Розглянемо основні критерії вибору платіжних карток для мандрівників, враховуючи комісії за зняття готівки, бонусні програми та безпеку.

Як обрати найкращу картку для подорожей

Вибір платіжної картки для мандрівок Україною чи за її межами залежить від:

– комісії за зняття готівки;

– наявності бонусних програм та кешбеків;

– безпеки використання та наявності страхування.

Розглядаючи варіанти, зверніть увагу на пропозиції від Банку Глобус. Він пропонує вигідні умови, низькі комісії та високий рівень безпеки. Зручний мобільний додаток дозволяє контролювати всі фінансові операції та отримувати доступ до додаткових послуг, що робить подорож більш комфортною та безпечною.

Комісії за зняття готівки

Вибираючи платіжну картку для подорожей, зверніть увагу на комісії за зняття готівки за кордоном. Банки часто стягують додаткові суми за використання карток в інших країнах, що може суттєво вплинути на ваш бюджет. Ідеальна картка для мандрівників повинна мати низькі комісії за зняття готівки в банкоматах інших банків.

Вигідні умови для зняття готівки за кордоном пропонує мобільний банк «Глобус Плюс». Зняття коштів з валютної або гривневої картки за межами України обійдеться лише у 2% від суми плюс 75 грн. Завдяки прозорій політиці ви можете бути впевнені, що ваші витрати залишаться під контролем. Крім того, банк дозволяє відстежувати всі транзакції в реальному часі через мобільний додаток, що значно спрощує фінансовий менеджмент під час подорожей.

Бонусні програми та кешбек

Не менш важливим фактором є бонусні програми, які пропонують банки. Вибираючи картку, зверніть увагу на програми лояльності, кешбек та інші переваги, які можуть стати в пригоді під час подорожей. Наприклад, деякі банки пропонують повернення коштів за покупки в певних категоріях, таких як готелі, ресторани чи авіаквитки.

Картки, відкриті через мобільний додаток Globus Plus, відрізняються вигідними умовами кешбеку. Можна отримати до 20% від суми, витраченої на покупки, що особливо приємно під час подорожей. Бонусні гроші можна вивести на картку у будь-який час, як тільки сума сягне 100 грн.

Безпека та страхування

Останній, але не менш важливий аспект — безпека та додаткові послуги страхування. Подорожуючи, важливо бути впевненим у захищеності власних фінансів. Деякі банки пропонують послуги страхування подорожей, що включають медичне страхування, страхування від затримки рейсів або втрати багажу.

Мобільний банк «Глобус Плюс» забезпечує високий рівень безпеки завдяки сучасним технологіям шифрування та постійного моніторингу транзакцій. Можна відстежувати свої витрати та контролювати залишок грошей на рахунку в мобільному додатку, що забезпечить ще більше спокою під час мандрівок.

Вибираючи картку для подорожей, варто порівняти умови різних банків та вибирати варіант, що найкраще відповідає всім потребам. Заздалегідь плануйте фінансові витрати, досліджуйте пропозиції та насолоджуйтесь подорожами без зайвих турбот.