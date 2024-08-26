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Ціни на зошити і ручки для школярів проаналізували у Харкові

Суспільство 15:50   26.08.2024
Оксана Якушко
Ціни на зошити і ручки для школярів проаналізували у Харкові

У Харкові до початку навчального року у більшості магазинів діють акції та знижки на канцелярські та інші товари для школярів, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Зошити в середньому коштують від 5 грн (12 аркушів), прописи – від 10 грн, ручки кулькові – від 5 грн, набори кольорових олівців – від 22 грн (6 шт.), набори фломастерів – від 30 грн (6 шт.), фарби акварельні – від 25 грн (6 кольорів), альбоми для малювання – від 15 грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2023 року ціни на канцтовари виросли в середньому на 15-25%.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до початку навчального року у більшості магазинів діють акції та знижки на канцелярські та інші товари для школярів, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".