Ціни на зошити і ручки для школярів проаналізували у Харкові

У Харкові до початку навчального року у більшості магазинів діють акції та знижки на канцелярські та інші товари для школярів, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Зошити в середньому коштують від 5 грн (12 аркушів), прописи – від 10 грн, ручки кулькові – від 5 грн, набори кольорових олівців – від 22 грн (6 шт.), набори фломастерів – від 30 грн (6 шт.), фарби акварельні – від 25 грн (6 кольорів), альбоми для малювання – від 15 грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2023 року ціни на канцтовари виросли в середньому на 15-25%.