Ціни на зошити і ручки для школярів проаналізували у Харкові
У Харкові до початку навчального року у більшості магазинів діють акції та знижки на канцелярські та інші товари для школярів, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Зошити в середньому коштують від 5 грн (12 аркушів), прописи – від 10 грн, ручки кулькові – від 5 грн, набори кольорових олівців – від 22 грн (6 шт.), набори фломастерів – від 30 грн (6 шт.), фарби акварельні – від 25 грн (6 кольорів), альбоми для малювання – від 15 грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року ціни на канцтовари виросли в середньому на 15-25%.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: канцелярские товары, ручка, тетрадь, Харків, цена, школьники;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 15:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до початку навчального року у більшості магазинів діють акції та знижки на канцелярські та інші товари для школярів, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".