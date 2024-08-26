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Цены на ручки и тетради для школьников проанализировали в Харькове

Общество 15:50   26.08.2024
Оксана Якушко
Цены на ручки и тетради для школьников проанализировали в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове до начала учебного года в большинстве магазинов действуют акции и скидки на канцелярские и другие товары для школьников, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Тетради в среднем стоят от 5 грн (12 листов), прописи – от 10 грн, ручки шариковые – от 5 грн, наборы цветных карандашей – от 22 грн (6 шт.), наборы фломастеров – от 30 грн (6 шт.), краски акварельные – от 25 грн (6 цветов), альбомы для рисования – от 15 грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 цены на канцтовары выросли в среднем на 15-25%.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до начала учебного года в большинстве магазинов действуют акции и скидки на канцелярские и другие товары для школьников, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.".