Цены на ручки и тетради для школьников проанализировали в Харькове

В Харькове до начала учебного года в большинстве магазинов действуют акции и скидки на канцелярские и другие товары для школьников, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Тетради в среднем стоят от 5 грн (12 листов), прописи – от 10 грн, ручки шариковые – от 5 грн, наборы цветных карандашей – от 22 грн (6 шт.), наборы фломастеров – от 30 грн (6 шт.), краски акварельные – от 25 грн (6 цветов), альбомы для рисования – от 15 грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 цены на канцтовары выросли в среднем на 15-25%.