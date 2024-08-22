В Харькове подешевели арбузы и персики: цены на сезонные фрукты и ягоды

В торговых заведениях и на рынках Харькова снизились цены на некоторые сезонные фрукты и ягоды. В Харьковском горсовете проанализировали цены.

По данным мэрии, в течение месяца арбузы подешевели на 12%, дыни – на 8%, персики – на 20%. Цены на сливы и яблоки остались на том же уровне. Арбузы стоят в среднем 10-15 грн/кг, дыни – 25-35 грн/кг, персики – 55-100 грн/кг, сливы – 35-50 грн/кг, яблоки – 35-40 грн/кг.

Кроме того, в продаже уже появился виноград разных сортов от украинских хозяйств. Он стоит от 95 до 120 грн/кг.