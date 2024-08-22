У Харкові подешевшали кавуни і персики: ціни на сезонні фрукти і ягоди
У закладах торгівлі та на ринках Харкова знизились ціни на деякі сезонні фрукти та ягоди. У Харківській міськраді проаналізували ціни.
За даними мерії, протягом місяця кавуни подешевшали на 12%, дині – на 8%, персики – на 20%. Ціни на сливи та яблука залишились на тому ж рівні. Кавуни коштують в середньому 10-15 грн/кг, дині – 25-35 грн/кг, персики – 55-100 грн/кг, сливи – 35-50 грн/кг, яблука – 35-40 грн/кг.
Крім того, у продажу вже з’явився виноград різних сортів від українських господарств. Він коштує від 95 до 120 грн/кг.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: арбуз, міськрада, персики, сливы, Харків, цены, яблоки;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У закладах торгівлі та на ринках Харкова знизились ціни на деякі сезонні фрукти та ягоди. У Харківській міськраді проаналізували ціни.".