У Харкові подешевшали кавуни і персики: ціни на сезонні фрукти і ягоди

У закладах торгівлі та на ринках Харкова знизились ціни на деякі сезонні фрукти та ягоди. У Харківській міськраді проаналізували ціни.

За даними мерії, протягом місяця кавуни подешевшали на 12%, дині – на 8%, персики – на 20%. Ціни на сливи та яблука залишились на тому ж рівні. Кавуни коштують в середньому 10-15 грн/кг, дині – 25-35 грн/кг, персики – 55-100 грн/кг, сливи – 35-50 грн/кг, яблука – 35-40 грн/кг.

Крім того, у продажу вже з’явився виноград різних сортів від українських господарств. Він коштує від 95 до 120 грн/кг.