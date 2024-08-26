ЗСУ уразили на Бєлгородщині «Град», який обстрілював Харківщину (відео)

Дрон для знищення РСЗВ «Град», з якої росіяни гатили по Харківщині, купили за гроші матері загиблого воїна з позивним «Раз-два», повідомив командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-й ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Батальйон ударних БпАК «АХІЛЛЕС» уразив ворожу РСЗВ БМ-21 «Град», з якої росіяни били по Харківщині. Ураження відбулося завдяки коштам матері загиблого воїна з позивним «Раз-два». Вона задонатила 2.5 млн грн державної компенсації. Ми помстимося за кожного побратима», – розповів Федоренко.