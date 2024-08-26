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ВСУ уничтожили на Белгородщине «Град», обстреливавший Харьковщину (видео)

Происшествия 14:41   26.08.2024
Оксана Якушко
ВСУ уничтожили на Белгородщине «Град», обстреливавший Харьковщину (видео)

Дрон для уничтожения РСЗО «Град», из которой россияне били по Харьковщине, купили за деньги матери погибшего воина с позывным «Раз-два», сообщил командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Батальон ударных БпАК «АХИЛЛЕС» поразил вражескую РСЗО БМ-21 «Град», из которой россияне вели огонь по Харьковщине. Поражение произошло благодаря средствам матери погибшего воина с позывным «Раз-два». Она задонатила 2,5 млн грн государственной компенсации. Мы отомстим за каждого побратима», — рассказал Федоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон для уничтожения РСЗО «Град», из которой россияне били по Харьковщине, купили за деньги матери погибшего воина с позывным «Раз-два», сообщил командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.".