ВСУ уничтожили на Белгородщине «Град», обстреливавший Харьковщину (видео)
Дрон для уничтожения РСЗО «Град», из которой россияне били по Харьковщине, купили за деньги матери погибшего воина с позывным «Раз-два», сообщил командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
«Батальон ударных БпАК «АХИЛЛЕС» поразил вражескую РСЗО БМ-21 «Град», из которой россияне вели огонь по Харьковщине. Поражение произошло благодаря средствам матери погибшего воина с позывным «Раз-два». Она задонатила 2,5 млн грн государственной компенсации. Мы отомстим за каждого побратима», — рассказал Федоренко.
Читайте также: ISW: РФ передислоцировала морпехов с севера Харьковщины под Курск
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, белгородская область, БПЛА, град, дрон, харьковщина, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ уничтожили на Белгородщине «Град», обстреливавший Харьковщину (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 14:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон для уничтожения РСЗО «Град», из которой россияне били по Харьковщине, купили за деньги матери погибшего воина с позывным «Раз-два», сообщил командир батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.".