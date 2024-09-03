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Наслідки авіаудару по селу на Харківщині показала прокуратура

Події 21:37   03.09.2024
Оксана Якушко
Наслідки авіаудару по селу на Харківщині показала прокуратура

3 вересня близько 15:05 росіян завдали авіаудару по селу Макарове Золочівської ТМ Богодухівського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинула 37-річна жінка. Отримали поранення чоловік 59 років та 57-річна жінка.

Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 21:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 вересня близько 15:05 росіян завдали авіаудару по селу Макарове Золочівської ТМ Богодухівського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".