Наслідки авіаудару по селу на Харківщині показала прокуратура
3 вересня близько 15:05 росіян завдали авіаудару по селу Макарове Золочівської ТМ Богодухівського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загинула 37-річна жінка. Отримали поранення чоловік 59 років та 57-річна жінка.
Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, погибшая, поранені, село, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 21:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 вересня близько 15:05 росіян завдали авіаудару по селу Макарове Золочівської ТМ Богодухівського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".