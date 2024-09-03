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Последствия авиаудара по селу в Харьковской области показала прокуратура

Происшествия 21:37   03.09.2024
Оксана Якушко
Последствия авиаудара по селу в Харьковской области показала прокуратура

3 сентября около 15:05 россиян нанесли авиаудар по селу Макарово Золочевской ТГ Богодуховского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибла 37-летняя женщина. Получили ранения мужчина 59 лет и 57-летняя женщина.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 21:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября около 15:05 россиян нанесли авиаудар по селу Макарово Золочевской ТГ Богодуховского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".