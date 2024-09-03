Последствия авиаудара по селу в Харьковской области показала прокуратура
3 сентября около 15:05 россиян нанесли авиаудар по селу Макарово Золочевской ТГ Богодуховского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Погибла 37-летняя женщина. Получили ранения мужчина 59 лет и 57-летняя женщина.
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, погибшая, поранені, село, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 21:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября около 15:05 россиян нанесли авиаудар по селу Макарово Золочевской ТГ Богодуховского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".