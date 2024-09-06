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У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли

Суспільство 11:40   06.09.2024
Оксана Горун
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Харківобленерго повідомило, що додаткові відключення плануються через ремонтні роботи.

“Повідомляємо, що у зв’язку із необхідністю проведення ремонтних робіт в Об’єднаній енергосистемі України можливі додаткові обмеження електропостачання у м. Харкові та в Харківській області 7-8 вересня з 08:00 до 21:00”, – попередила пресслужба АТ “Харківобленерго” вдень 6 вересня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомило, що додаткові відключення плануються через ремонтні роботи".