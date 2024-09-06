У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли

Харківобленерго повідомило, що додаткові відключення плануються через ремонтні роботи.

“Повідомляємо, що у зв’язку із необхідністю проведення ремонтних робіт в Об’єднаній енергосистемі України можливі додаткові обмеження електропостачання у м. Харкові та в Харківській області 7-8 вересня з 08:00 до 21:00”, – попередила пресслужба АТ “Харківобленерго” вдень 6 вересня.