У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Харківобленерго повідомило, що додаткові відключення плануються через ремонтні роботи.
“Повідомляємо, що у зв’язку із необхідністю проведення ремонтних робіт в Об’єднаній енергосистемі України можливі додаткові обмеження електропостачання у м. Харкові та в Харківській області 7-8 вересня з 08:00 до 21:00”, – попередила пресслужба АТ “Харківобленерго” вдень 6 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомило, що додаткові відключення плануються через ремонтні роботи".