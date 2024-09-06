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Головні новини Харкова 6 вересня: як минула ніч

Події 07:18   06.09.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 6 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:18

Вночі був наліт “шахедів”

Вночі над Харківщиною фіксували російські “шахеди”. Про загрозу атаки БПЛА з півдня Повітряні сили ЗСУ вперше попередили близько 22 години вечора 5 вересня. Спочатку безпілотники рухалися над півднем та центральними областями України. За повідомленнями ПС ЗСУ, прямували у бік заходу країни. На Харківщині повітряну тривогу оголосили о 23:34 – на той момент не через “шахеди”, а через загрозу застосування ворогом балістики.

Проте вже о 23:48 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив: на території області помічені ворожі БПЛА.

О 01:45 він зазначив, що “шахеди” вже в районі Харкова та закликав не знімати роботу ППО.

“Прильотів” у місті не чули. Офіційної інформації про них також немає. Відбій тривоги дали о 03:53, а слідом була ще одна коротка – з 04:01 до 04:32 – через активність російської тактичної авіації.

Станом на 07:18 тривоги на Харківщині немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".