Главные новости Харькова 6 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Ночью был налет «шахедов»
Ночью над Харьковщиной фиксировали российские «шахеды». Об угрозе атаке БПЛА с юга Воздушные силы ВСУ первый раз предупредили около 22 часов вечера 5 сентября. Вначале беспилотники двигались над югом и центральными областями Украины. По сообщениям ВС ВСУ, направлялись в сторону запада страны. В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 23:34 — на тот момент не из-за «шахедов», а из-за угрозы применения врагом баллистики.
Однако уже в 23:48 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил: на территории Харьковской области замечены вражеские БПЛА.
В 01:45 он отметил, что «шахеды» уже в районе Харькова и призвал не снимать работу ПВО.
«Прилетов» в городе не слышали. Официальной информации о них также нет. Отбой тревоги дали в 03:53, а следом была еще одна короткая — с 04:01 по 04:32 — из-за активности российской тактической авиации.
По состоянию на 07:18 тревоги в Харьковской области нет.
Читайте также: Сегодня 6 сентября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 6 сентября: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".