Главные новости Харькова 6 сентября: как прошла ночь

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07:18

Ночью был налет «шахедов»

Ночью над Харьковщиной фиксировали российские «шахеды». Об угрозе атаке БПЛА с юга Воздушные силы ВСУ первый раз предупредили около 22 часов вечера 5 сентября. Вначале беспилотники двигались над югом и центральными областями Украины. По сообщениям ВС ВСУ, направлялись в сторону запада страны. В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 23:34 — на тот момент не из-за «шахедов», а из-за угрозы применения врагом баллистики.

Однако уже в 23:48 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил: на территории Харьковской области замечены вражеские БПЛА.

В 01:45 он отметил, что «шахеды» уже в районе Харькова и призвал не снимать работу ПВО.

«Прилетов» в городе не слышали. Официальной информации о них также нет. Отбой тревоги дали в 03:53, а следом была еще одна короткая — с 04:01 по 04:32 — из-за активности российской тактической авиации.

По состоянию на 07:18 тревоги в Харьковской области нет.