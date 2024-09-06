Ракетный удар по Люботину и Ольшанам: ХОВА сообщила о последствиях

Пресс-служба ХОВА проинформировала, что утром 6 сентября под российскими ударами в Харьковской области оказались два населенных пункта, находящихся на удалении от границы: досталось Люботину и Ольшанам. Есть пострадавшие. Также россияне обстреливали поселок Ковшаровка в Купянском районе.

«Сегодня около 07:30 оккупанты обстреляли город Люботин Харьковского района. В результате ударов пострадали 70- и 42-летние женщины и 16-летняя девушка. У потерпевших диагностировали острую реакцию на стресс. Еще одна 65-летняя женщина получила травму колена и акубаротравму. Повреждены жилые дома, на месте попадания произошел пожар в здании и частном доме. В результате еще одного вражеского попадания загорелась трава на площади 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ХОВА.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о ракетном ударе по Люботину (тип ракеты еще устанавливают).

Следом, около 08:55, армия РФ ударила по селу Ольшаны, которое так же, как и Люботин, находится на значительном удалении от границы с РФ. «Прилетело» по промышленному предприятию.

«Повреждено оборудование, пожар на открытой территории площадью 500 квадратных метров. Травмирован 46-летний мужчина, пострадавший доставлен в медучреждение», — проинформировали в ХОВА.

Утром армия РФ обстреливала и поселок Ковшаровка в прифронтовом Купянском районе. Там горело культовое сооружение. Информации о пострадавших нет.