Ракетний удар по Люботину та Вільшанам: ХОВА повідомила про наслідки
Пресслужба ХОВА поінформувала, що вранці 6 вересня під російськими ударами в Харківській області опинилися два населені пункти, що знаходяться на відстані від кордону: дісталося Люботину та Вільшанам. Є постраждалі. Також росіяни обстрілювали селище Ківшарівка в Куп’янському районі.
“Сьогодні близько 07:30 окупанти обстріляли місто Люботин Харківського району. Внаслідок ударів постраждали 70- та 42-річні жінки й 16-річна дівчина. У потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес. Ще одна 65-річна жінка зазнала травми коліна та акубаротравму. Пошкоджено житлові будинки, на місці влучання сталася пожежа у господарчій споруді та приватному будинку. Внаслідок ще одного ворожого влучання загорілася трава на площі 800 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомила пресслужба ХОВА.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про ракетний удар по Люботину (тип ракети ще встановлюють).
Слідом, близько 08:55, армія РФ вдарила по селу Вільшани яке так само як і Люботин, знаходиться на значній відстані від кордону з РФ. “Прилетіло” по промисловому підприємству.
“Пошкоджено обладнання, сталася пожежа на відкритій території площею 500 квадратних метрів. Травмовано 46-річного чоловіка, потерпілого доставили до медзакладу”, – поінформували у ХОВА.
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Вранці армія РФ обстрілювала й селище Ківшарівка у прифронтовому Куп’янському районі. Там горіла культова споруда. Інформації щодо постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Люботин, новини Харкова, пострадалі, ракетний удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ХОВА поінформувала, що вранці 6 вересня під російськими ударами в Харківській області опинилися два населені пункти, що знаходяться на відстані від кордону: дісталося Люботину та Вільшанам. Є постраждалі".