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Утренний обстрел Люботина на Харьковщине: пострадавших уже шесть

Происшествия 19:36   06.09.2024
Елена Нагорная
Утренний обстрел Люботина на Харьковщине: пострадавших уже шесть

До шести возросло количество пострадавших в результате обстрела города Люботин утром 6 сентября, информируют в Харьковской облпрокуратуре.

За медицинской помощью обратились 53-летняя женщина с телесными повреждениями и 65-летняя женщина с острой реакцией на стресс. Правоохранители зафиксировали пять попаданий по городу, предварительно, из РСЗО «Торнадо-С». Из-за этой атаки повреждены 28 домов и две машины.

Ранее в прокуратуре информировали, что с 7:30 до 8:30 6 сентября враг нанес серию ударов по городу Люботин. Сообщалось о четырех пострадавших. У 42-летней женщины, 14-летней и 16-летней девушек острая реакция на стресс. 65-летняя женщина получила ранение.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До шести возросло количество пострадавших в результате обстрела города Люботин утром 6 сентября, информируют в Харьковской облпрокуратуре.".