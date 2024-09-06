Последствия ударов по Люботину и Ольшанам показала прокуратура (фото)
В результате ударов ранены 5 человек, повреждены более 20 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
6 сентября около 9:00 россияне обстреляли поселок Ольшаны Харьковской области. Повреждены помещения гражданского предприятия, получил ранения сотрудник.
Сегодня ориентировочно с 7:30 до 8:30 враг нанес серию ударов по городу Люботин. Повреждены более 20 жилых домов. Пострадали четверо: у 42-летней женщины, 14-летней и 16-летней девушек острая реакция на стресс. Получила ранение 65-летняя женщина.
Россияне ударили по городу из РСЗО «Торнадо-С».
Также в ночь на 6 сентября оккупанты совершили серию атак беспилотниками по селу Железнодорожное Чугуевского района. Повреждены частные домовладения. К счастью, без пострадавших.
Напомним, около 07:30 утра 6 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Люботину в Харьковской области. В результате пострадали четыре женщины: у трех острая реакция на стресс, у одной — травма колена и акубаротравма. Следом, около 08:55, армия РФ ударила по селу Ольшаны, которое так же, как и Люботин, находится на значительном удалении от границы с РФ. «Прилетело» по промышленному предприятию.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Люботин, ольшаны, пострадавшие, россияне, удар, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов ранены 5 человек, повреждены более 20 жилых домов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".