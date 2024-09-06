Удар по Ольшанам: в ХОВА сообщили подробности
Пресс-служба ХОВА проинформировала: из-за утреннего удара по Ольшанам пострадал сотрудник местного предприятия, возник пожар в экосистеме.
«Сегодня около 8:50 враг совершил обстрел села Ольшаны Солоницевской тергромады. В результате удара ранен работник местного предприятия, поврежден грузовой автомобиль, возник пожар в экосистеме на открытой территории. На месте происшествия работают все профильные службы», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Напомним, около 07:30 утра 6 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Люботину в Харьковской области. В результате пострадали четыре женщины: у трех острая реакция на стресс, у одной — травма колена и акубаротравма. Следом, около 08:55, армия РФ ударила по селу Ольшаны, которое так же, как и Люботин, находится на значительном удалении от границы с РФ. «Прилетело» по промышленному предприятию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ольшаны, ракетний удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 11:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ХОВА проинформировала: из-за утреннего удара по Ольшанам пострадал сотрудник местного предприятия, возник пожар в экосистеме".