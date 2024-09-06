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Удар по Ольшанам: в ХОВА сообщили подробности

Происшествия 11:46   06.09.2024
Оксана Горун
Удар по Ольшанам: в ХОВА сообщили подробности

Пресс-служба ХОВА проинформировала: из-за утреннего удара по Ольшанам пострадал сотрудник местного предприятия, возник пожар в экосистеме.

«Сегодня около 8:50 враг совершил обстрел села Ольшаны Солоницевской тергромады. В результате удара ранен работник местного предприятия, поврежден грузовой автомобиль, возник пожар в экосистеме на открытой территории. На месте происшествия работают все профильные службы», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Напомним, около 07:30 утра 6 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Люботину в Харьковской области. В результате пострадали четыре женщины: у трех острая реакция на стресс, у одной — травма колена и акубаротравма.  Следом, около 08:55, армия РФ ударила по селу Ольшаны, которое так же, как и Люботин, находится на значительном удалении от границы с РФ. «Прилетело» по промышленному предприятию.

Читайте также: На село на Харьковщине сбросили авиабомбы: массовые разрушения — ГСЧС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ХОВА проинформировала: из-за утреннего удара по Ольшанам пострадал сотрудник местного предприятия, возник пожар в экосистеме".