Live
  • Пт 06.09.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці

Події 11:46   06.09.2024
Оксана Горун
Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці

Пресслужба ХОВА проінформувала: через ранковий удар по Вільшанах постраждав співробітник місцевого підприємства, виникла пожежа в екосистемі.

“Сьогодні близько 8:50 ворог здійснив обстріл села Вільшани Солоницівської тергромади. Внаслідок удару поранень зазнав працівник місцевого підприємства, пошкоджено вантажний автомобіль, зайнялася пожежа в екосистемі на відкритій території. На місці події працюють усі профільні служби”, — повідомила пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, близько 07:30 ранку 6 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Люботину в Харківській області. У результаті постраждали чотири жінки: у трьох гостра реакція на стрес, в однієї – травма коліна та акубаротравма. Слідом, близько 08:55, армія РФ вдарила по селу Вільшани, яке так само як і Люботин, знаходиться на значній відстані від кордону з РФ. “Прилетіло” по промисловому підприємству.

Читайте також:  На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС

Автор: Оксана Горун
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці
Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці
06.09.2024, 11:46
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли
06.09.2024, 11:40
Ракетний удар по Люботину та Вільшанам: ХОВА повідомила про наслідки
Ракетний удар по Люботину та Вільшанам: ХОВА повідомила про наслідки
06.09.2024, 10:54
На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС
На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС
06.09.2024, 10:44
СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині – DeepState
СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині – DeepState
06.09.2024, 07:37

Новини за темою:

11:46
Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці
11:40
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли
10:54
Ракетний удар по Люботину та Вільшанам: ХОВА повідомила про наслідки
10:44
На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС
10:12
ОТУВ “Харків” інформує про підвищену активність противника

Ви читали новину: «Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ХОВА проінформувала: через ранковий удар по Вільшанах постраждав співробітник місцевого підприємства, виникла пожежа в екосистемі".