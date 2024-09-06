Удар по Вільшанах: у ХОВА повідомили подробиці

Пресслужба ХОВА проінформувала: через ранковий удар по Вільшанах постраждав співробітник місцевого підприємства, виникла пожежа в екосистемі.

“Сьогодні близько 8:50 ворог здійснив обстріл села Вільшани Солоницівської тергромади. Внаслідок удару поранень зазнав працівник місцевого підприємства, пошкоджено вантажний автомобіль, зайнялася пожежа в екосистемі на відкритій території. На місці події працюють усі профільні служби”, — повідомила пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, близько 07:30 ранку 6 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Люботину в Харківській області. У результаті постраждали чотири жінки: у трьох гостра реакція на стрес, в однієї – травма коліна та акубаротравма. Слідом, близько 08:55, армія РФ вдарила по селу Вільшани, яке так само як і Люботин, знаходиться на значній відстані від кордону з РФ. “Прилетіло” по промисловому підприємству.