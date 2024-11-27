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Тіла юнака та жінки виявили в охопленому вогнем будинку під Харковом (фото)

Події 20:05   27.11.2024
Олена Нагорна
Тіла юнака та жінки виявили в охопленому вогнем будинку під Харковом (фото)

Смертельна пожежа сталася в селищі Вільшани Солоницівської громади Харківської області увечері 27 листопада.

О 17:12 рятувальники отримали інформацію про загоряння у приватному секторі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Полум’я вирувало в одному з будинків і поширилося на площу 80 квадратних метрів. У ході розвідки пожежники знайшли тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. 20-річного хлопця вдалося врятувати.

Повністю загасили пожежу о 19:33, її причину встановлюють.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася в селищі Вільшани Солоницівської громади Харківської області увечері 27 листопада".