Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)

Происшествия 20:05   27.11.2024
Елена Нагорная
Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)

Смертельный пожар произошел в поселке Ольшаны Солоницевской громады Харьковской области вечером 27 ноября.

В 17:12 спасатели получили информацию о возгорании в частном секторе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пламя бушевало в одном из домов и распространилось на площадь 80 квадратных метров. В ходе разведки пожарные нашли тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. 20-летнего парня удалось спасти.

Полностью потушили пожар в 19:33, его причину устанавливают.

Читайте также: Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как власть определяет количество людей в Харькове: Терехов раскрыл механизм
Как власть определяет количество людей в Харькове: Терехов раскрыл механизм
27.11.2024, 18:39
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
27.11.2024, 07:53
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
27.11.2024, 17:31
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
27.11.2024, 14:35
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)
Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)
27.11.2024, 20:05

Новости по теме:

19:00
Угарным газом отравились три человека на Харьковщине
18:59
Аварийно-спасательные работы на месте прилета в Харькове закончились (фото)
19:27
54-летний тракторист подорвался в поле в Харьковской области
08:10
Мужчина погиб в огне в Богодуховском районе, горел дом – данные от ГСЧС
08:12
Пожары на Харьковщине: горел лес, дом и гаражи

Вы читали новость: «Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар произошел в поселке Ольшаны Солоницевской громады Харьковской области вечером 27 ноября".