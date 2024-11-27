Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)
Смертельный пожар произошел в поселке Ольшаны Солоницевской громады Харьковской области вечером 27 ноября.
В 17:12 спасатели получили информацию о возгорании в частном секторе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пламя бушевало в одном из домов и распространилось на площадь 80 квадратных метров. В ходе разведки пожарные нашли тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. 20-летнего парня удалось спасти.
Полностью потушили пожар в 19:33, его причину устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загиблі, ольшаны, погибшие, пожары;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар произошел в поселке Ольшаны Солоницевской громады Харьковской области вечером 27 ноября".