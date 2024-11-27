Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)

Смертельный пожар произошел в поселке Ольшаны Солоницевской громады Харьковской области вечером 27 ноября.

В 17:12 спасатели получили информацию о возгорании в частном секторе, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пламя бушевало в одном из домов и распространилось на площадь 80 квадратных метров. В ходе разведки пожарные нашли тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. 20-летнего парня удалось спасти.

Полностью потушили пожар в 19:33, его причину устанавливают.