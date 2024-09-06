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Наслідки ударів по Люботину та Вільшанам показала прокуратура (фото)

Події 13:11   06.09.2024
Оксана Якушко
Наслідки ударів по Люботину та Вільшанам показала прокуратура (фото)

Внаслідок ударів поранено 5 людей, пошкоджено понад 20 житлових будинків, повідомила Харківська обласна прокуратура.

6 вересня близько 9.00 росіяни обстріляли селище Вільшани Харківської області. Пошкоджені приміщення цивільного підприємства, отримав поранення працівник.

Сьогодні орієнтовно з 7:30 до 8:30 ворог завдав серії ударів по місту Люботин. Пошкоджені понад 20 житлових будинків. Постраждали четверо людей: у 42-річної жінки, 14-річної та 16-річної дівчат гостра реакція на стрес. Поранена 65-річна жінка.

Росіяни вдарили по місту з РСЗВ «Торнадо-С».

Також в ніч на 6 вересня окупанти здійснили серію атак безпілотниками по селу Залізничне Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, близько 07:30 ранку 6 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Люботину в Харківській області. У результаті постраждали чотири жінки: у трьох гостра реакція на стрес, в однієї – травма коліна та акубаротравма. Слідом, близько 08:55, армія РФ вдарила по селу Вільшани, яке так само як і Люботин, знаходиться на значній відстані від кордону з РФ. “Прилетіло” по промисловому підприємству.

Читайте також: Удар по Ольшанах: у ХОВА повідомили подробиці

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів поранено 5 людей, пошкоджено понад 20 житлових будинків, повідомила Харківська обласна прокуратура.".