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Ранковий обстріл Люботина на Харківщині: постраждалих уже шість

Події 19:36   06.09.2024
Олена Нагорна
Ранковий обстріл Люботина на Харківщині: постраждалих уже шість

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Люботин уранці 6 вересня, інформують у Харківській облпрокуратурі.

По медичну допомогу звернулися 53-річна жінка з тілесними ушкодженнями та 65-річна жінка з гострою реакцією на стрес. Правоохоронці зафіксували п’ять влучань по місту, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С». Через цю атаку пошкоджені 28 будинків та дві машини.

Раніше у прокуратурі інформували, що з 7:30 до 8:30 6 вересня ворог завдав ударів по місту Люботин. Повідомлялося про чотирьох постраждалих. У 42-річної жінки, 14-річної та 16-річної дівчат гостра реакція на стрес. 65-річна жінка отримала поранення.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До шести зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Люботин уранці 6 вересня, інформують у Харківській облпрокуратурі.".