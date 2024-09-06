Ранковий обстріл Люботина на Харківщині: постраждалих уже шість

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Люботин уранці 6 вересня, інформують у Харківській облпрокуратурі.

По медичну допомогу звернулися 53-річна жінка з тілесними ушкодженнями та 65-річна жінка з гострою реакцією на стрес. Правоохоронці зафіксували п’ять влучань по місту, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С». Через цю атаку пошкоджені 28 будинків та дві машини.

Раніше у прокуратурі інформували, що з 7:30 до 8:30 6 вересня ворог завдав ударів по місту Люботин. Повідомлялося про чотирьох постраждалих. У 42-річної жінки, 14-річної та 16-річної дівчат гостра реакція на стрес. 65-річна жінка отримала поранення.