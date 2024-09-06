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В Харькове и области будут дополнительные отключения света на выходных: когда

Общество 11:40   06.09.2024
Оксана Горун
В Харькове и области будут дополнительные отключения света на выходных: когда Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Харьковоблэнерго сообщило о том, что дополнительные отключения планируются из-за ремонтных работ.

«Сообщаем, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в Объединенной энергосистеме Украины возможны дополнительные ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области 7-8 сентября с 08:00 до 21:00», — предупредила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» днем 6 сентября.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило о том, что дополнительные отключения планируются из-за ремонтных работ".