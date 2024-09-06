В Харькове и области будут дополнительные отключения света на выходных: когда
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Харьковоблэнерго сообщило о том, что дополнительные отключения планируются из-за ремонтных работ.
«Сообщаем, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в Объединенной энергосистеме Украины возможны дополнительные ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области 7-8 сентября с 08:00 до 21:00», — предупредила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» днем 6 сентября.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, выходные, електрика, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило о том, что дополнительные отключения планируются из-за ремонтных работ".