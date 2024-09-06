В Харькове и области будут дополнительные отключения света на выходных: когда

Харьковоблэнерго сообщило о том, что дополнительные отключения планируются из-за ремонтных работ.

«Сообщаем, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в Объединенной энергосистеме Украины возможны дополнительные ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области 7-8 сентября с 08:00 до 21:00», — предупредила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» днем 6 сентября.