ГШ: 12 атак ВС РФ с начала суток под Купянском и одна — на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
12 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник атаковал вблизи Волчанска, этот бой продолжается.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия неподалеку Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак остановлены, четыре продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами по районам Стельмаховки и Петропавловки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".