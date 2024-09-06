ГШ: 12 атак ВС РФ с начала суток под Купянском и одна — на севере Харьковщины

12 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник атаковал вблизи Волчанска, этот бой продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия неподалеку Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак остановлены, четыре продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами по районам Стельмаховки и Петропавловки.