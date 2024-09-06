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ГШ: 12 атак ВС РФ с начала суток под Купянском и одна — на севере Харьковщины

Происшествия 17:21   06.09.2024
Елена Нагорная
ГШ: 12 атак ВС РФ с начала суток под Купянском и одна — на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

12 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник атаковал вблизи Волчанска, этот бой продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия неподалеку Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак остановлены, четыре продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами по районам Стельмаховки и Петропавловки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и один раз — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".