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ГШ: 12 атак РФ від початку доби під Куп’янськом і одна – на півночі Харківщини

Події 17:21   06.09.2024
Олена Нагорна
ГШ: 12 атак РФ від початку доби під Куп’янськом і одна – на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

12 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник здійснив атаку поблизу Вовчанська, цей бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак зупинені, чотири тривають. Також окупанти вдарили НАРами по районах Стельмахівки та Петропавлівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 17:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та один раз – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".