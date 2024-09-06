Генштаб сообщил про авиаудар по Харькову за минувшие сутки
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 6 сентября проинформировал об авиаударах по пяти населенных пунктах Харьковской области.
«Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Харьков, Циркуны, Колесниковка, Шейковка, Изюмское Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Напомним, 5 сентября около 16:45 в Харькове слышали взрыв. О «прилете» в городе местные власти не информировали — только о падении авиационного боеприпаса в Циркунах.
В сводке ГШ — также информация о боях на Харьковском и Купянском направлениях.
«На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска. На Купянском направлении велось 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки», — сообщили подробности в ГШ.
Там также проинформировали о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 09:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 6 сентября проинформировал об авиаударах по пяти населенных пунктах Харьковской области".