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Генштаб сообщил про авиаудар по Харькову за минувшие сутки

Происшествия 09:05   06.09.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил про авиаудар по Харькову за минувшие сутки Фото: wikipedia.org

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 6 сентября проинформировал об авиаударах по пяти населенных пунктах Харьковской области.

«Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Харьков, Циркуны, Колесниковка, Шейковка, Изюмское Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Напомним, 5 сентября около 16:45 в Харькове слышали взрыв. О «прилете» в городе местные власти не информировали — только о падении авиационного боеприпаса в Циркунах.

В сводке ГШ — также информация о боях на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска. На Купянском направлении велось 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки», — сообщили подробности в ГШ.

Там также проинформировали о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 6 сентября проинформировал об авиаударах по пяти населенных пунктах Харьковской области".