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Генштаб повідомив про авіаудар по Харкову за минулу добу

Події 09:05   06.09.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про авіаудар по Харкову за минулу добу Фото: wikipedia.org

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 6 вересня поінформував про авіаудари по п’яти населених пунктах Харківської області.

“Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Харків, Циркуни, Колісниківка, Шийківка, Ізюмське Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, 5 вересня близько 16:45 у Харкові чули вибух. Про “приліт” у місті місцева влада не інформувала – лише про падіння авіаційного боєприпасу в Циркунах.

У зведенні ГШ – також інформація про бої на Харківському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки“, – повідомили подробиці в ГШ.

Там також поінформували про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 09:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 6 вересня поінформував про авіаудари по п’яти населених пунктах Харківської області".