16-річний хлопець контужений через обстріл на Харківщині
16-річний мешканець села Грушівка потрапив під обстріл вдень 8 вересня.
“За даними слідства, 8 вересня близько 11:00 війська рф обстріляли с. Грушівка Купʼянського району. Отримав контузію та поранення 16-річний хлопець. Потерпілого в стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено будинки“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За попередньою інформацією прокурорів, по селу били з РСЗВ.
Читайте також: Дергачі горять: армія РФ вдарила по місту касетними боєприпасами – Задоренко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріл, поранений, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «16-річний хлопець контужений через обстріл на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 18:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний мешканець села Грушівка потрапив під обстріл вдень 8 вересня".