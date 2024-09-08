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16-річний хлопець контужений через обстріл на Харківщині

Події 18:00   08.09.2024
Оксана Горун
16-річний хлопець контужений через обстріл на Харківщині

16-річний мешканець села Грушівка потрапив під обстріл вдень 8 вересня.

За даними слідства, 8 вересня близько 11:00 війська рф обстріляли с. Грушівка Купʼянського району. Отримав контузію та поранення 16-річний хлопець. Потерпілого в стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено будинки“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією прокурорів, по селу били з РСЗВ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний мешканець села Грушівка потрапив під обстріл вдень 8 вересня".