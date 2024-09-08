16-летний парень контужен из-за обстрела на Харьковщине
16-летний житель села Грушевка попал под обстрел днем 8 сентября.
«По данным следствия, 8 сентября около 11:00 войска рф обстреляли с. Грушевка Купянского района. Получил контузию и ранение 16-летний молодой человек. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Повреждены дома», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительной информации прокуроров, по селу били из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 18:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний житель села Грушевка попал под обстрел днем 8 сентября".