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16-летний парень контужен из-за обстрела на Харьковщине

Происшествия 18:00   08.09.2024
Оксана Горун
16-летний парень контужен из-за обстрела на Харьковщине

16-летний житель села Грушевка попал под обстрел днем 8 сентября.

«По данным следствия, 8 сентября около 11:00 войска рф обстреляли с. Грушевка Купянского района. Получил контузию и ранение 16-летний молодой человек. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Повреждены дома», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительной информации прокуроров, по селу били из РСЗО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний житель села Грушевка попал под обстрел днем 8 сентября".