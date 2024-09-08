16-летний парень контужен из-за обстрела на Харьковщине

16-летний житель села Грушевка попал под обстрел днем 8 сентября.

«По данным следствия, 8 сентября около 11:00 войска рф обстреляли с. Грушевка Купянского района. Получил контузию и ранение 16-летний молодой человек. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Повреждены дома», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительной информации прокуроров, по селу били из РСЗО.