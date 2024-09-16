Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

З початку доби росіяни сім разів штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.

«На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмів біля Синьківки та Лозової. Три бої закінчилися, ще чотири – продовжуються», — доповіли у Генштабі.