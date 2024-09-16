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Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:29   16.09.2024
Оксана Якушко
Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

З початку доби росіяни сім разів штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.

«На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмів біля Синьківки та Лозової. Три бої закінчилися, ще чотири – продовжуються», — доповіли у Генштабі.

Читайте також: На Куп’янському напрямку сталося 20 атак на добу – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби росіяни сім разів штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.".