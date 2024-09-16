Чотири бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
З початку доби росіяни сім разів штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.
«На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмів біля Синьківки та Лозової. Три бої закінчилися, ще чотири – продовжуються», — доповіли у Генштабі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Куп;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби росіяни сім разів штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.".