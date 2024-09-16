Четыре боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

С начала суток россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении.

«На Купянском направлении враг совершил семь штурмов у Синьковки и Лозовой. Три боя закончились, еще четыре – продолжаются», — доложили в Генштабе.