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Четыре боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:29   16.09.2024
Оксана Якушко
Четыре боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении.

«На Купянском направлении враг совершил семь штурмов у Синьковки и Лозовой. Три боя закончились, еще четыре – продолжаются», — доложили в Генштабе.

Читайте также: На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении.".