Четыре боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении.
«На Купянском направлении враг совершил семь штурмов у Синьковки и Лозовой. Три боя закончились, еще четыре – продолжаются», — доложили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Куп;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении.".