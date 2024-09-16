На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб
ВС РФ вновь максимально активизировались на Купянском направлении. О ситуации на фронте по состоянию на 08:00 16 сентября проинформировал Генштаб ВСУ.
«На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харькова и населенного пункта Русская Лозовая. На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой», — сообщили в ГШ.
Под авиаударами за сутки были: Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка и Ковшаровка.
В Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ вновь максимально активизировались на Купянском направлении. О ситуации на фронте по состоянию на 08:00 16 сентября проинформировал Генштаб ВСУ".