На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб

ВС РФ вновь максимально активизировались на Купянском направлении. О ситуации на фронте по состоянию на 08:00 16 сентября проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харькова и населенного пункта Русская Лозовая. На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой», — сообщили в ГШ.

Под авиаударами за сутки были: Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка и Ковшаровка.

В Генштабе обновили данные о потерях врага.