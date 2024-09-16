Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб

Происшествия 08:14   16.09.2024
Оксана Горун
На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

ВС РФ вновь максимально активизировались на Купянском направлении. О ситуации на фронте по состоянию на 08:00 16 сентября проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харькова и населенного пункта Русская Лозовая. На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой», — сообщили в ГШ.

Под авиаударами за сутки были: Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка и Ковшаровка.

В Генштабе обновили данные о потерях врага.

Читайте также: ВС РФ близки к перерезанию дороги между Боровой и Купянском — Машовец

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 15.09: «прилет» по многоэтажке, погибшая, 42 раненых
Главные новости Харькова 15.09: «прилет» по многоэтажке, погибшая, 42 раненых
15.09.2024, 21:23
Главные новости Харькова 16 сентября: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 16 сентября: как прошла ночь, сводка Генштаба
16.09.2024, 08:19
Войска РФ продвинулись к востоку от Купянска на Харьковщине – ISW
Войска РФ продвинулись к востоку от Купянска на Харьковщине – ISW
14.09.2024, 13:29
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
15.09.2024, 19:35
ВС РФ близки к перерезанию дороги между Боровой и Купянском — Машовец
ВС РФ близки к перерезанию дороги между Боровой и Купянском — Машовец
16.09.2024, 07:28
155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га
155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га
16.09.2024, 08:38

Новости по теме:

08:19
Главные новости Харькова 16 сентября: как прошла ночь, сводка Генштаба
08:14
На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб
07:28
ВС РФ близки к перерезанию дороги между Боровой и Купянском — Машовец
19:35
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
10:46
Случаи дезертирства в ВС РФ наблюдаем почти каждый день — Саранцев

Вы читали новость: «На Купянском направлении произошло 20 атак за сутки — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ вновь максимально активизировались на Купянском направлении. О ситуации на фронте по состоянию на 08:00 16 сентября проинформировал Генштаб ВСУ".