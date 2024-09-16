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На Куп’янському напрямку сталося 20 атак на добу – Генштаб

Події 08:14   16.09.2024
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку сталося 20 атак на добу – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

ЗС РФ знову максимально активізувалися на Куп’янському напрямку. Про ситуацію на фронті станом на 8:00 16 вересня поінформував Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової“, — повідомили в ГШ.

Під авіаударами за добу були: Харків, Руська Лозова, Куп’янськ, Петропавлівка та Ківшарівка.

У Генштабі поновили дані про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ знову максимально активізувалися на Куп’янському напрямку. Про ситуацію на фронті станом на 8:00 16 вересня поінформував Генштаб ЗСУ".