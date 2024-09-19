У Харкові знову майорить великий прапор України

Велике полотнище повернули на головний флагшток міста, розповіли у Харківській міськраді. Раніше прапор тимчасово замінили на менший – через погіршення погодних умов.

“Після покращення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – пояснили у мерії.