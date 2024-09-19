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У Харкові знову майорить великий прапор України

Суспільство 11:22   19.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові знову майорить великий прапор України Фото: пресслужба ХМР

Велике полотнище повернули на головний флагшток міста, розповіли у Харківській міськраді. Раніше прапор тимчасово замінили на менший – через погіршення погодних умов.

“Після покращення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – пояснили у мерії.

поміняли прапор
Фото: пресслужба ХМР
поміняли прапор
Фото: пресслужба ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Велике полотнище повернули на головний флагшток міста, розповіли у Харківській міськраді. Раніше прапор тимчасово замінили на менший – через погіршення погодних умов.".