У Харкові знову майорить великий прапор України
Фото: пресслужба ХМР
Велике полотнище повернули на головний флагшток міста, розповіли у Харківській міськраді. Раніше прапор тимчасово замінили на менший – через погіршення погодних умов.
“Після покращення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – пояснили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 11:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Велике полотнище повернули на головний флагшток міста, розповіли у Харківській міськраді. Раніше прапор тимчасово замінили на менший – через погіршення погодних умов.".