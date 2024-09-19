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В Харькове вновь развевается большой флаг Украины

Общество 11:22   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове вновь развевается большой флаг Украины Фото: Харьковский горсовет

Большое полотнище вернули на главный флагшток города, рассказали в Харьковском горсовете. Ранее флаг временно заменили на меньший – из-за ухудшения погодных условий.

«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», – объяснили в мэрии.

поменяли флаг
Фото: Харьковский горсовет
поменяли флаг
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большое полотнище вернули на главный флагшток города, рассказали в Харьковском горсовете. Ранее флаг временно заменили на меньший – из-за ухудшения погодных условий.".