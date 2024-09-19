В Харькове вновь развевается большой флаг Украины

Большое полотнище вернули на главный флагшток города, рассказали в Харьковском горсовете. Ранее флаг временно заменили на меньший – из-за ухудшения погодных условий.

«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», – объяснили в мэрии.