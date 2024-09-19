В Харькове вновь развевается большой флаг Украины
Фото: Харьковский горсовет
Большое полотнище вернули на главный флагшток города, рассказали в Харьковском горсовете. Ранее флаг временно заменили на меньший – из-за ухудшения погодных условий.
«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», – объяснили в мэрии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: комунальники., флаг, флагшток, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 11:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большое полотнище вернули на главный флагшток города, рассказали в Харьковском горсовете. Ранее флаг временно заменили на меньший – из-за ухудшения погодных условий.".