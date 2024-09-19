За кожні 200 балів на НМТ діти Харківщини отримають по 6,5 тис. грн – облрада
Фото: Харківська міськрада
Діти, які отримали 200 балів за результатами проходження НМТ отримають грошову винагороду, повідомили у Харківській обласній раді.
Проєкт рішення «Про внесення змін до Порядку виплати грошової винагороди випускникам закладів загальної середньої освіти, які отримали 200 балів при проходженні НМТ» погодили депутати під час засідання постійної комісії з питань науки, освіти та духовності.
Зазначається: таке заохочення викликано тим, що кількість дітей, які отримали максимальні бали цьогоріч більша в порівняні з минулим роком. Грошова винагорода призначатиметься за кожні 200 балів у розмірі 6,5 тисяч гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Діти, які отримали 200 балів за результатами проходження НМТ отримають грошову винагороду, повідомили у Харківській обласній раді.".