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За каждые 200 баллов на НМТ дети Харьковщины получат по 6,5 тыс. грн

Общество 16:21   19.09.2024
Виктория Яковенко
За каждые 200 баллов на НМТ дети Харьковщины получат по 6,5 тыс. грн Фото: Харьковский горсовет

Дети, получившие 200 баллов при прохождении НМТ, получат денежное вознаграждение, сообщили в Харьковском областном совете.

Проект решения «О внесении изменений в Порядок выплат денежного вознаграждения выпускникам заведений общего среднего образования, получившим 200 баллов при прохождении НМТ», согласовали депутаты во время заседания постоянной комиссии по науке, образованию и духовности.

Отмечается: такое поощрение отмечено тем, что количество детей, получивших максимальные баллы в этом году больше по сравнению с прошлым годом. Денежное вознаграждение будет назначаться за каждые 200 баллов в размере 6,5 тысячи гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дети, получившие 200 баллов при прохождении НМТ, получат денежное вознаграждение, сообщили в Харьковском областном совете.".