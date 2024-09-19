За каждые 200 баллов на НМТ дети Харьковщины получат по 6,5 тыс. грн

Дети, получившие 200 баллов при прохождении НМТ, получат денежное вознаграждение, сообщили в Харьковском областном совете.

Проект решения «О внесении изменений в Порядок выплат денежного вознаграждения выпускникам заведений общего среднего образования, получившим 200 баллов при прохождении НМТ», согласовали депутаты во время заседания постоянной комиссии по науке, образованию и духовности.

Отмечается: такое поощрение отмечено тем, что количество детей, получивших максимальные баллы в этом году больше по сравнению с прошлым годом. Денежное вознаграждение будет назначаться за каждые 200 баллов в размере 6,5 тысячи гривен.