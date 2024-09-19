За каждые 200 баллов на НМТ дети Харьковщины получат по 6,5 тыс. грн
Фото: Харьковский горсовет
Дети, получившие 200 баллов при прохождении НМТ, получат денежное вознаграждение, сообщили в Харьковском областном совете.
Проект решения «О внесении изменений в Порядок выплат денежного вознаграждения выпускникам заведений общего среднего образования, получившим 200 баллов при прохождении НМТ», согласовали депутаты во время заседания постоянной комиссии по науке, образованию и духовности.
Отмечается: такое поощрение отмечено тем, что количество детей, получивших максимальные баллы в этом году больше по сравнению с прошлым годом. Денежное вознаграждение будет назначаться за каждые 200 баллов в размере 6,5 тысячи гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 200 баллов, депутаты, нмт, облсовет, поощрение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дети, получившие 200 баллов при прохождении НМТ, получат денежное вознаграждение, сообщили в Харьковском областном совете.".