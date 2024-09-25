На Харківщині ошукали військових: що трапилось, з’ясували у поліції
Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в інтернеті шахраї розміщували оголошення про продаж неіснуючих автомобілів. Жертвами фігурантів стали військові.
«З початку року до поліції звернулись четверо військовослужбовців із повідомленням про шахрайські дії щодо продажу автомобілів. Як з’ясували поліцейські, продавці домовлялись в телефонній розмові з покупцями про продаж автівок та повідомляли про необхідність внесення повної оплати. Після отримання грошей, продавці переставали виходити на зв’язок, а отримані кошти використовували на власні потреби», – зазначили правоохоронці.
Копи встановили ймовірних зловмисників. Ними виявились мешканці Лозівського району 24 та 27 років.
Правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів та вилучили телефони та комп’ютерну техніку, мобільні термінали, сім-картки, банківські картки та незаконно здобуті гроші.
Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Наразі встановлюється причетність підозрюваних до аналогічних злочинів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як встановили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в інтернеті шахраї розміщували оголошення про продаж неіснуючих автомобілів. Жертвами фігурантів стали військові.".