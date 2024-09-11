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Телефонують від імені голови РВА: жителів Харківщини попередили про шахраїв

Суспільство 16:53   11.09.2024
Вікторія Яковенко
Телефонують від імені голови РВА: жителів Харківщини попередили про шахраїв

Жителям Харківщини шахраї телефонують та розсилають фейкові листи від імені начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського та просять перерахувати кошти нібито на потреби одного з підрозділів ЗСУ.

«Таким чином зловмисники намагаються виманити гроші маніпулюючи темою підтримки наших воїнів», – попередили у Борівській селищній раді.

Нагадаємо, нещодавно у ХОВА попереджали: на Харківщині шахраї розсилають електронною поштою листи та просять про фінансову допомогу для українських захисників від імені начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителям Харківщини шахраї телефонують та розсилають фейкові листи від імені начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського та просять перерахувати кошти нібито на потреби одного з підрозділів ЗСУ.".