Телефонують від імені голови РВА: жителів Харківщини попередили про шахраїв

Жителям Харківщини шахраї телефонують та розсилають фейкові листи від імені начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського та просять перерахувати кошти нібито на потреби одного з підрозділів ЗСУ.

«Таким чином зловмисники намагаються виманити гроші маніпулюючи темою підтримки наших воїнів», – попередили у Борівській селищній раді.

Нагадаємо, нещодавно у ХОВА попереджали: на Харківщині шахраї розсилають електронною поштою листи та просять про фінансову допомогу для українських захисників від імені начальника ХОВА Олега Синєгубова.