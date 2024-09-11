Телефонують від імені голови РВА: жителів Харківщини попередили про шахраїв
Жителям Харківщини шахраї телефонують та розсилають фейкові листи від імені начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського та просять перерахувати кошти нібито на потреби одного з підрозділів ЗСУ.
«Таким чином зловмисники намагаються виманити гроші маніпулюючи темою підтримки наших воїнів», – попередили у Борівській селищній раді.
Нагадаємо, нещодавно у ХОВА попереджали: на Харківщині шахраї розсилають електронною поштою листи та просять про фінансову допомогу для українських захисників від імені начальника ХОВА Олега Синєгубова.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жители, ЗСУ, мошенники, письма, РВА, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Телефонують від імені голови РВА: жителів Харківщини попередили про шахраїв»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителям Харківщини шахраї телефонують та розсилають фейкові листи від імені начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського та просять перерахувати кошти нібито на потреби одного з підрозділів ЗСУ.".