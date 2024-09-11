Звонят от имени начальника РВА: жителей Харьковщины предупредили о мошенниках

Жителям Харьковщины мошенники звонят по телефону и рассылают фейковые письма от имени начальника Изюмской районной военной администрации Степана Масельского и просят перечислить средства якобы на нужды одного из подразделений ВСУ.

«Таким образом, злоумышленники пытаются выманить деньги манипулируя темой поддержки наших воинов», — предупредили в Боровском поселковом совете.

Напомним, недавно в ХОВА предупреждали: в Харьковской области мошенники рассылают по электронной почте письма и просят о финансовой помощи для украинских защитников от имени начальника ХОВА Олега Синегубова.