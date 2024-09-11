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Звонят от имени начальника РВА: жителей Харьковщины предупредили о мошенниках

Общество 16:53   11.09.2024
Виктория Яковенко
Звонят от имени начальника РВА: жителей Харьковщины предупредили о мошенниках

Жителям Харьковщины мошенники звонят по телефону и рассылают фейковые письма от имени начальника Изюмской районной военной администрации Степана Масельского и просят перечислить средства якобы на нужды одного из подразделений ВСУ.

«Таким образом, злоумышленники пытаются выманить деньги манипулируя темой поддержки наших воинов», — предупредили в Боровском поселковом совете.

Напомним, недавно в ХОВА предупреждали: в Харьковской области мошенники рассылают по электронной почте письма и просят о финансовой помощи для украинских защитников от имени начальника ХОВА Олега Синегубова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковщины мошенники звонят по телефону и рассылают фейковые письма от имени начальника Изюмской районной военной администрации Степана Масельского и просят перечислить средства якобы на нужды одного из подразделений ВСУ.".