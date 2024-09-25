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На Харьковщине обманули военных: что случилось, выяснили в полиции

Общество 14:07   25.09.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине обманули военных: что случилось, выяснили в полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в интернете мошенники размещали объявления о продаже несуществующих автомобилей. Жертвами фигурантов стали военные.

«С начала года в полицию обратились четверо военнослужащих с сообщением о мошеннических действиях касательно продажи автомобилей. Как выяснили полицейские, продавцы договаривались в телефонном разговоре с покупателями о продаже автомобилей и сообщали о необходимости внесения полной оплаты. После получения денег продавцы переставали выходить на связь, а полученные средства использовали на собственные нужды», — отметили правоохранители.

Копы установили вероятных злоумышленников. Ими оказались жители Лозовского района 24 и 27 лет.

Правоохранители провели обыски дома у фигурантов и изъяли телефоны и компьютерную технику, мобильные терминалы, сим-карты, банковские карты и незаконно добытые деньги.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 14:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в интернете мошенники размещали объявления о продаже несуществующих автомобилей. Жертвами фигурантов стали военные.".