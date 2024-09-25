На Харьковщине обманули военных: что случилось, выяснили в полиции

Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в интернете мошенники размещали объявления о продаже несуществующих автомобилей. Жертвами фигурантов стали военные.

«С начала года в полицию обратились четверо военнослужащих с сообщением о мошеннических действиях касательно продажи автомобилей. Как выяснили полицейские, продавцы договаривались в телефонном разговоре с покупателями о продаже автомобилей и сообщали о необходимости внесения полной оплаты. После получения денег продавцы переставали выходить на связь, а полученные средства использовали на собственные нужды», — отметили правоохранители.

Копы установили вероятных злоумышленников. Ими оказались жители Лозовского района 24 и 27 лет.

Правоохранители провели обыски дома у фигурантов и изъяли телефоны и компьютерную технику, мобильные терминалы, сим-карты, банковские карты и незаконно добытые деньги.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.