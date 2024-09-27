Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD
Новий конфуз для кремлівського деспота Володимира Путіна! Українські війська продовжують утримувати територію у Курській області РФ. Російський контрнаступ йде не за планом, і кремлівські війська неодноразово зазнають невдачі у боротьбі з українською армією, пише BILD.
Згідно з заявою Володимира Путіна, яку він зробив у середині серпня, до 1 жовтня армія РФ мала повністю повернути під свій контроль всю територію Курської області.
Але російський контрнаступ затягнувся, лише 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Корєнєво. І в Кремлі заявили, що у путінської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території.
Однак і ця мета поки що видається ілюзорною. Українські військові не готові відступати без бою — командування ЗСУ перекидає до Курської області нові підрозділи. Українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську та змусити підрозділи ЗС РФ оборонятися одразу на кількох напрямках.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: армия РФ, Владимир Путин, ЗСУ, контрнаступ, Курская область, провал;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 20:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий конфуз для кремлівського деспота Володимира Путіна! Українські війська продовжують утримувати територію у Курській області РФ. Російський контрнаступ йде не за планом, і кремлівські війська неодноразово зазнають невдачі у боротьбі з українською армією, пише BILD.".