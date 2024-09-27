Live
  • Пт 27.09.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD

Події 20:04   27.09.2024
Оксана Якушко
Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD

Новий конфуз для кремлівського деспота Володимира Путіна! Українські війська продовжують утримувати територію у Курській області РФ. Російський контрнаступ йде не за планом, і кремлівські війська неодноразово зазнають невдачі у боротьбі з українською армією, пише BILD.

Згідно з заявою Володимира Путіна, яку він зробив у середині серпня, до 1 жовтня армія РФ мала повністю повернути під свій контроль всю територію Курської області.

Але російський контрнаступ затягнувся, лише 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Корєнєво. І в Кремлі заявили, що у путінської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території.

Однак і ця мета поки що видається ілюзорною. Українські військові не готові відступати без бою — командування ЗСУ перекидає до Курської області нові підрозділи. Українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську та змусити підрозділи ЗС РФ оборонятися одразу на кількох напрямках.

Читайте також: Для ЗС РФ Курск важливіший за санітарну зону в Харківській області – Машовець

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD
Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD
27.09.2024, 20:04
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ
27.09.2024, 11:28
Сонячно і тепло. Якою буде погода 28 вересня у Харкові та області
Сонячно і тепло. Якою буде погода 28 вересня у Харкові та області
27.09.2024, 19:36
Головні новини Харкова 27.09: удар КАБу, фізрука підозрюють у зґвалтуванні
Головні новини Харкова 27.09: удар КАБу, фізрука підозрюють у зґвалтуванні
27.09.2024, 18:15
Жертва ймовірного педофіла з Харкова заговорив після візиту до психолога
Жертва ймовірного педофіла з Харкова заговорив після візиту до психолога
27.09.2024, 18:48
Удар КАБа по Харкову: постраждали приватні будинки, є пожежа – Терехов
Удар КАБа по Харкову: постраждали приватні будинки, є пожежа – Терехов
27.09.2024, 17:30

Новини за темою:

16:16
Втрати армії РФ від початку наступу на півночі Харківщини назвали в ЗСУ
12:33
Гібридом ракети і бомби Грім-Е1 армія РФ вперше вдарила по Харкову – Терехов
15:28
Щоб відтягнути сили ЗСУ з півночі Харківщині армія РФ штурмує Куп’янщину – ВВС
14:50
Битва на Харківщині у травні 2024 року принесла найбільше втрат РФ – NYT
18:42
Наступом на Харківщині армія РФ «вистрілила собі в ногу» – LSM

Ви читали новину: «Контрнаступ армії РФ у Курській області обернувся повним провалом – BILD»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий конфуз для кремлівського деспота Володимира Путіна! Українські війська продовжують утримувати територію у Курській області РФ. Російський контрнаступ йде не за планом, і кремлівські війська неодноразово зазнають невдачі у боротьбі з українською армією, пише BILD.".