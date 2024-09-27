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Контрнаступление армии РФ в Курской области обернулось полным провалом – BILD

Мир 20:04   27.09.2024
Оксана Якушко
Контрнаступление армии РФ в Курской области обернулось полным провалом – BILD Фото: BILD

Новый конфуз для кремлевского деспота Владимира Путина! Украинские войска продолжают удерживать территорию в Курской области РФ. Российское контрнаступление идет не по плану, и кремлевские войска неоднократно терпят неудачу в борьбе с украинской армией, пишет BILD.

Согласно заявлению Владимира Путина, которое он сделал в середине августа, к 1 октября армия РФ должна была полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.

Но российское контрнаступление затянулось — только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево. И в Кремле заявили, что у путинской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории.

Однако и эта цель пока что кажется иллюзорной. Украинские военные не готовы отступать без боя — командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения. Украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях.

Фото: BILD

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый конфуз для кремлевского деспота Владимира Путина! Украинские войска продолжают удерживать территорию в Курской области РФ. Российское контрнаступление идет не по плану, и кремлевские войска неоднократно терпят неудачу в борьбе с украинской армией, пишет BILD.".