Харків’янин Ширяєв, який воює у Курській області, став «Героєм України»

До Дня захисників та захисниць України президент Володимир Зеленський надав звання “Герой України” та нагородив орденом “Золота Зірка” харків’янина, капітана Олега Ширяєва, повідомила ХОВА.

Указ про нагородження Зеленський підписав 30 вересня.

Із серпня 2024 року 225 ОШБ під командуванням Ширяєва бере участь в боях в Курській області. Передові підрозділи цієї бригади пробили рубежі росіян і пройшли вглиб Курщини майже на 30 км за перші 2 дні.