Харьковчанин Ширяев, воюющий в Курской области, стал «Героем Украины»
Фото: Олеш Ширяев / Іnstagram
Ко Дню защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» и наградил орденом «Золотая Звезда» харьковчанина капитана Олега Ширяева, сообщила ХОВА.
Указ о награждении Зеленский подписал 30 сентября.
С августа 2024 г. 225 ОШБ под командованием Ширяева участвует в боях в Курской области. Передовые подразделения этой бригады пробили рубежи россиян и прошли вглубь Курщины почти на 30 км за первые 2 дня.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Владимир зеленский, герой Украины, Курская область, Олег Ширяев, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» и наградил орденом «Золотая Звезда» харьковчанина капитана Олега Ширяева, сообщила ХОВА.".