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Харьковчанин Ширяев, воюющий в Курской области, стал «Героем Украины»

Общество 18:18   01.10.2024
Оксана Якушко
Харьковчанин Ширяев, воюющий в Курской области, стал «Героем Украины» Фото: Олеш Ширяев / Іnstagram

Ко Дню защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» и наградил орденом «Золотая Звезда» харьковчанина капитана Олега Ширяева, сообщила ХОВА.

Указ о награждении Зеленский подписал 30 сентября.

С августа 2024 г. 225 ОШБ под командованием Ширяева участвует в боях в Курской области. Передовые подразделения этой бригады пробили рубежи россиян и прошли вглубь Курщины почти на 30 км за первые 2 дня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 18:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» и наградил орденом «Золотая Звезда» харьковчанина капитана Олега Ширяева, сообщила ХОВА.".