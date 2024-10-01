Харьковчанин Ширяев, воюющий в Курской области, стал «Героем Украины»

Ко Дню защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» и наградил орденом «Золотая Звезда» харьковчанина капитана Олега Ширяева, сообщила ХОВА.

Указ о награждении Зеленский подписал 30 сентября.

С августа 2024 г. 225 ОШБ под командованием Ширяева участвует в боях в Курской области. Передовые подразделения этой бригады пробили рубежи россиян и прошли вглубь Курщины почти на 30 км за первые 2 дня.