З Вугледара виводять українські війська, є загроза оточення — ОСУВ «Хортиця»
Україна виводить війська з Вугледара через загрозу оточення міста. Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця» о 12:37 2 жовтня.
«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», – йдеться у повідомленні.
Вдень 1 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що бої тривали майже в центрі міста. У Вугледарі на той час залишались 107 мешканців.
Уже ввечері український аналітичний проєкт DeepState написав про захоплення Вугледара. Аналітики зазначили, що росіяни вивісили свої прапори «на всіх куточках міста».
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- Категорії: Події, Україна; Теги: войска, выводят, угледар, Филашкин, хортица;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна виводить війська з Вугледара через загрозу оточення міста. Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця» о 12:37 2 жовтня.".