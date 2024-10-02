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З Вугледара виводять українські війська, є загроза оточення — ОСУВ «Хортиця»

Події 13:45   02.10.2024
Вікторія Яковенко
З Вугледара виводять українські війська, є загроза оточення — ОСУВ «Хортиця» Фото: DeepState

Україна виводить війська з Вугледара через загрозу оточення міста. Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця» о 12:37 2 жовтня.

«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста», – йдеться у повідомленні.

Вдень 1 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що бої тривали майже в центрі міста. У Вугледарі на той час залишались 107 мешканців.

Уже ввечері український аналітичний проєкт DeepState написав про захоплення Вугледара. Аналітики зазначили, що росіяни вивісили свої прапори «на всіх куточках міста».

Читайте також: Вугледар важливіший, ніж говорять по телевізору – Коваленко пояснив, чому

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна виводить війська з Вугледара через загрозу оточення міста. Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця» о 12:37 2 жовтня.".