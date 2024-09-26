Вугледар важливіший, ніж говорять по телевізору – Коваленко пояснив, чому

Вугледар зараз став “основною темою подій у зоні бойових дій”, заявив вранці 26 вересня на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Російські окупанти підійшли безпосередньо впритул до Вугледара і мають можливість розпочинати штурмові дії як зі східної, так і з південної частини самого міста”, — повідомив Коваленко.

Також, за його даними, окупанти вже намагаються бити в лоба через поле – магістральною вулицею.

“Росіяни тільки розпочинають саме цей процес. Перші штурмові групи російських окупантів заходять у Вугледар, але надовго там станом на зараз не залишаються. Цілком можливо, що в найближчому часі вони намагатимуться також атакували Вугледар ще й із північної частини… Це загально три основних напрямки удару з боку російських окупантів, яких можна очікувати. За виключенням, звісно ж, західного, тому що логістична артерія, яка пов’язує на сьогодні Вугледар із Богоявленкою, вона продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. Хоча, в принципі, росіяни зараз знаходяться на тій відстані, яка дозволяє їм вести вогонь по цій логістичній артерії, по цій трасі. І, умовно кажучи, її можна відносити до траси, яка знаходиться під вогневим впливом. Не вогневим контролем, але вогневим впливом російських окупантів”, – описав ситуацію Коваленко.

При цьому він наголосив, що Вугледар для Сил оборони України має велике значення.

“Втрата Вугледара – це не зовсім те, про що багато хто намагається говорити з екранів телевізорів. Мовляв, втрата Вугледару – “це не критично”, тому що основна наша лінія оборони проходить через села Новоукраїнка та Богоявленка. А Вугледар, ну, Вугледар – він десь там собі висота, яка трошки південніше знаходиться. Ні, насправді це не так, тому що саме Вугледар є тим бар’єром та тією базисною точкою, назвемо її так, в питаннях забезпечення вогневого контролю та залізничної логістики зі сходу на південь, тобто з Донецької області в Запорізьку область через Волноваху. Втрата Вугледара призведе до того, що росіяни зможуть відновити логістику саме з Донецької області до Запорізької”, – підкреслив військово-політичний оглядач.

Відео: Oboz.ua

Якщо Вугледар перейде до рук окупантів, їхні групи військ на півдні України отримають додаткове забезпечення залізницею – не лише через Керченський міст і залізницю, що будують через Маріуполь, а й повноцінною гілкою – через Волноваху.

“Отже, контроль Вугледару Силами оборони України – це як кістка в горлянці в російських окупантів. І саме тому вони докладають максимум зусиль, не жаліють людського ресурсу, не жаліють механізованої компоненти, щоб захопити якомога скоріше цей населений пункт, це місто, скажімо так – те, що від нього залишилось“, – сказав Коваленко.

Він зазначив, що час, який необхідний для нівелювання загрози Вугледару, був втрачений.

“Але це не треба якось називати втратою часу, коли всі зволікали та нічого не робили. Росіяни більш як рік намагалися створити відповідні умови для прориву до Вугледару зі східної частини. Більш ніж як рік… Отже, просування російських окупантів відбувалося покроково. Воно виконувало відповідний функціонал саме по охопленню міста та наближенню до міста. Це відбувалося для росіян, скажімо так, досить важко. І говорити про те, що там не відбувалося оборонних дій – ні, неможливо. Було втрачено росіянами велику кількість ресурсу, й тільки концентрація відповідної кількості сил та засобів та початок Авдіївської кампанії, а потім її продовження у вигляді Покровської кампанії дозволило російським окупантам розширити можливості з наближення та продовження наступальних дій на Вугледар“, – підсумував оглядач.