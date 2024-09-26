Угледар для ВСУ важнее, чем говорят по телевизору — Коваленко пояснил, почему

Угледар сейчас стал «основной темой событий в зоне боевых действий», заявил утром 26 сентября на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Российские оккупанты подошли непосредственно вплотную к Угледару и имеют возможность предпринимать штурмовые действия как с восточной, так и с южной части самого города», — сообщил Коваленко.

Также, по его данным, оккупанты уже пытаются бить в лоб через поле по центральной улице.

«Россияне только начинают именно этот процесс. Первые штурмовые группы российских оккупантов заходят в Угледар, но надолго там по состоянию на данный момент не остаются. Вполне возможно, что в ближайшее время они будут пытаться атаковать Угледар еще и с северной части… Это общие три основных направления удара со стороны российских оккупантов, которые можно ожидать. За исключением, конечно же, западного, потому что логистическая артерия, связывающая сегодня Угледар с Богоявленкой, продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины. Хотя, в принципе, россияне сейчас находятся на том расстоянии, которое позволяет им вести огонь по этой логистической артерии, по этой трассе. И, условно говоря, ее можно относить к трассе, находящейся под огневым влиянием. Не огневым контролем, но огневым влиянием российских оккупантов», — описал ситуацию Коваленко.

При этом он подчеркнул, что Угледар для Сил обороны Украины имеет большое значение.

«Потеря Угледара – это не совсем то, о чем многие пытаются говорить с экранов телевизоров. Мол, потеря Угледара – «это не критично», потому что основная наша линия обороны проходит через села Новоукраинка и Богоявленка. А Угледар, ну, Угледар, он где-то там — высота, которая немного южнее находится. Нет, на самом деле это не так, потому что именно Угледар является тем барьером и базисной точкой, назовем ее так, в вопросах обеспечения огневого контроля и железнодорожной логистики с востока на юг, то есть из Донецкой области в Запорожскую область через Волноваху. Потеря Угледара приведет к тому, что россияне смогут восстановить логистику именно из Донецкой области в Запорожскую», — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Видео: Oboz.ua

Если Угледар перейдет в руки оккупантов, их группы войск на юге Украины получат дополнительное обеспечение по железной дороге — не только через Керченский мост и ж/д которую строят через Мариуполь, но и по полноценной ветке — через Волноваху.

«Так что контроль Угледара Силами обороны Украины – это как кость в горле у российских оккупантов. И именно поэтому они прилагают максимум усилий, не жалеют человеческий ресурс, не жалеют механизированную компоненту, чтобы захватить как можно скорее этот населенный пункт, этот город, скажем так — то, что от него осталось», — сказал Коваленко.

Он отметил, что время, необходимое для нивелирования угрозы Угледару, было потеряно.

«Но это не нужно как-то называть потерей времени, когда все медлили и ничего не делали. Россияне более года пытались создать соответствующие условия для прорыва в Угледар с восточной части. Более года… Продвижение российских оккупантов происходило пошагово. Оно выполняло соответствующий функционал по охвату города и приближению к городу. Это происходило для россиян, скажем так, достаточно тяжело. И говорить о том, что там не происходило оборонительных действий – нет, невозможно. Было утрачено россиянами большое количество ресурса, и только концентрация соответствующего количества сил и средств и начало Авдеевской кампании, а затем ее продление в виде Покровской кампании позволило российским оккупантам расширить возможности по приближению и продолжению наступательных действий на Угледар», — подытожил обозреватель.